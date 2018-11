Gate é acionado para tirar explosivo de caixa eletrônico O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foi acionado na madrugada deste sábado para remover explosivos que não detonaram após serem fixados por bandidos em um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada de uma agência do Bradesco no Jardim do Lago, em Campinas, interior paulista.