Gate negocia libertação de refém no interior de SP Desde as 3h30 da manhã deste domingo, uma jovem é mantida refém de um assaltante em Guaraçaí, a 606 km de São Paulo. A negociação para a libertação da refém está sendo feita desde as 19 horas por policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo. Segundo a PM, quando o assaltante invadiu a residência, localizada na rua Antônio Galera Garri, estavam no local três mulheres. Desde às 12h30, apenas uma continuava refém, pois durante a madrugada, o assaltante libertou uma de suas vítimas em troca de um colete à prova de balas e, às 7 horas, libertou a segunda. A PM não tem informações sobre a identidade do invasor.