Gate remove boneco com suposta bomba no RS Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) retiraram na manhã de hoje um boneco fardado com roupas da Polícia Militar que teria uma suposta bomba. Ele foi encontrado no Viaduto Otávio Rocha, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Porto Alegre, por volta das 5 horas da madrugada.