Gato é atingido por flecha de 45 cm e sobrevive

Um gato doméstico sobreviveu depois que seu corpo foi perfurado por uma flecha de alumínio de cerca de 45 centímetros, na última terça-feira. Mesmo ferido, Marmite, como é chamado, conseguiu retornar à casa de seus donos, na cidade escocesa da Newcastleton. O dono do gato, Mark Richardson, afirmou que o felino deve ter usado uma de suas sete vidas para sobreviver à dolorosa experiência. A polícia agora investiga se o gato foi ou não vítima de um ataque deliberado e que tipo de arma foi usado. No dia seguinte ao ataque, Marmite conseguiu voltar à casa de seus donos, que o encaminharam a um hospital veterinário para que a flecha fosse retirada de seu corpo. "Ele está se recuperando bem, mas teve muita sorte. Deve ter perdido uma das vidas depois disso", disse Richardson, que explicou que a flecha entrou pela parte frontal, passou próximo da espinha dorsal e saiu perto das patas traseiras do animal. Segundo o dono do felino, o vetererinário explicou que a flecha ficou a poucos centímetros de órgãos vitais e da espinha dorsal. "Não sabemos se alguém estava atirando flechas na floresta e acidentalmente atingiu o gato. Mas isto poderia ter ferido uma criança. Se foi proposital, é muito triste e espero que a polícia capture o responsável", disse o dono. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.