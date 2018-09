Gato ganha próteses nas patas Na Grã-Bretanha, um gato que teve as patas traseiras amputadas em um acidente voltou a andar após cirurgia pioneira, que poderá ser feita em humanos. As novas patas de Oscar (foto), de 2 anos, têm o nome e próteses de amputação intraóssea e transcutânea e foram desenvolvidas por uma equipe da University College London. "Conseguimos que o osso e a pele cresçam em torno do implante", explica o veterinário responsável pela operação, Noel Fitzpatrick.