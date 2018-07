Gato recém-nascido é resgatado com aspirador de pó na Escócia

Equipes de resgate usaram um aspirador de pó para retirar um gato de apenas seis horas de vida que havia ficado preso em um cano de esgoto. Os bombeiros usaram uma câmera para localizar o gatinho e colocaram uma meia no bocal do aspirador para conseguir pegá-lo. O resgate foi chamado para o local, uma casa na cidade de Dunbar, na Escócia, na madrugada desta segunda-feira. Acredita-se que a mãe do gatinho tenha se escondido atrás da pia da cozinha para dar à luz os filhotes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.