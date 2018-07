Gato selvagem invade casa no interior de São Paulo

Guardas municipais, chamados pela mulher, conseguiram acuar o felino selvagem e colocá-lo numa jaula. Levado ao zoológico de Sorocaba, o maracajá foi sedado e examinado por uma equipe de veterinários. Ele deve ser solto hoje nas matas da Floresta Nacional de Ipanema (Flona), que fica na mesma região.

De acordo com os veterinários, o maracajá apreendido é um exemplar subadulto, ou seja, um filhote próximo da idade adulta. Nessa fase, ele costuma deixar a companhia dos pais para viver e caçar por conta própria. Provavelmente o espécime foi parar na cidade em busca de comida e abrigo.

O gato-maracajá (Leopardus wied), muito parecido com a jaguatirica, embora de porte menor, ainda é caçado por causa da beleza da pele, por isso está incluído na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente.