Gato sobrevive mais de um mês preso em contêiner na Escócia

Um gato sobreviveu mais de um mês preso dentro de um contêiner industrial de cerca de seis metros de comprimento na Escócia.

O animal, de Arbroath, no leste do país, se manteve vivo lambendo as gotas de água condensadas nas paredes do contêiner de metal.

Quando o gato foi encontrado por um eletricista, ele estava desidratado e tinha a metade do peso normal, de 4 quilos.

A dona do gato, Michelle Maher, de 24 anos, tinha colocado nas ruas vários cartazes pedindo informações sobre o paradeiro de Socks e havia realizado buscas. Ele desapareceu no dia 13 de maio e Mahler disse que chegou a pensar que o animal tinha sido atropelado por um carro.

"Eu achei que ele não iria voltar mais. Eu pensei que o tinha perdido de vez e até arranjei um novo gatinho", afirmou.

"Eu fiquei muito feliz ao vê-lo. No começo fiquei com medo de vê-lo porque não sabia em que estado estava mas ele está bem.

"Está um pouco mais magro, mas vai se recuperar totalmente", disse a dona depois que o gato foi encontrado, no dia 16 de junho.

Mahler disse que vai alimentar bem o animal e dar-lhe muito carinho.

'Amistoso'

O gato foi encontrado por acaso pelo eletricista Murray Ruston, que buscava itens estocados pela empresa D. Adam Company, em Arbroath.

"Eu vi alguma coisa se mexendo no canto. Quando percebi que era um gato percebi imediatamente que ele deveria estar em dificuldade porque nenhum de nós tinha visitado estas instalações por pelo menos quatro semanas."

"Ele estava realmente amistoso e se aproximou de mim, mas eu percebi como estava magro e fiquei preocupado. Então telefonei para a Cats Protection (Proteção de Gatos, uma ONG) e um voluntário veio depressa."

Ruston disse que planeja visitar o gato que resgatou.

Socks foi levado para um veterinário e recebeu soro. A coordenadora da Cats Protection em Arbroath, Sharyn Wood, disse que o veterinário considerou a sobrevivência do gato "um milagre".