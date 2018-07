Gatorade cancela contrato com Tiger Woods

A fabricante de bebidas energéticas Gatorade cancelou seu contrato com o jogador de golfe Tiger Woods.

A Gatorade é a última das grandes companhias a cortar relações com o golfista depois do escândalo sexual em que o atleta se envolveu. Companhias como a AT&T e Accenture já tinham cancelado suas parcerias com Woods.

A companhia, de propriedade da PepsiCo, já tinha cancelado a fabricação de uma bebida relacionada ao atleta, a Tiger Focus.

"Não vemos mais um papel para Tiger em nossos esforços de marketing e encerramos nosso relacionamento... Desejamos o melhor para ele", disse uma porta-voz da companhia.

No entanto a Gatorade informou que vai continuar a parceria com a fundação de caridade do golfista, a Tiger Woods Foundation.

Distância

Desde o escândalo sexual no final de 2009, Woods está afastado do esporte e, neste mês, ele fez sua primeira aparição pública, na qual pediu desculpas em entrevista coletiva por seu comportamento "irresponsável e egoísta" e disse ainda não saber quando voltará a jogar.

Mas, a situação do jogador de golfe em relação aos seus patrocinadores e parceiros parece apenas piorar.

Antes da Gatorade, a companhia de comunicações AT&T e a de serviços em negócios corporativos Accenture já tinham anunciado o fim de seus acordos de patrocínio.

A companhia Gillette e a fabricante de relógios de luxo Tag Heuer também se distanciaram do atleta. A gigante do setor automobilístico General Motors recentemente informou que uma parceria que dava a Woods acesso livre aos seus veículos tinha sido encerrada.

E uma ONG de defesa dos direitos dos animais afirmou na sexta-feira ter desistido de usar um outdoor com uma foto do jogador de golfe Tiger Woods no qual era feita uma alusão ao recente escândalo sexual em que o atleta se envolveu.

No cartaz, parte de uma campanha da organização Peta ("Pessoas Pelo Tratamento Ético de Animais", na sigla em inglês) para incentivar a esterilização e castração de animais domésticos, a foto de Woods aparecia juntamente com a mensagem "sexo demais pode ser ruim... para tigrinhos também". Tiger, em inglês, significa tigre.

O outdoor seria exposto na cidade em que Woods mora, Windermere, perto de Orlando, na Flórida. Embora nunca tenha chegado às ruas, ele foi divulgado pela Peta em um press release, que acabou alertando assessores de Woods sobre os planos da ONG.

Woods estava afastado da vida pública desde o fim do ano passado, quando se envolveu em um acidente de carro na frente de sua casa, na Flórida, que levou posteriormente a revelações sobre sua vida pessoal e à descoberta de que ele mantinha vários casos extraconjugais.

O atleta de 34 anos é considerado um dos melhores golfistas do mundo e é casado com a ex-modelo sueca Elin, com quem tem dois filhos pequenos.

