Gatos mortos em Ribeirão Preto-SP foram envenenados

O mais provável é que o veneno estivesse misturado à comida colocada para os animais, que viviam na rua. Além dos mais de 30 gatos, também foram encontrados mortos quatro gambás e uma cadela. O delegado afirmou que o mais provável é que algum morador que se sentia incomodado pela presença dos animais e tenha cometido o crime.

Hoje, a Delegacia de Proteção aos Animais da cidade recebeu uma denúncia anônima que abriu uma linha de investigações e a possibilidade de localizar o autor. Até então, nenhuma suspeita havia sido levantada.

Um caso parecido já havia sido registrado este ano. No dia 16 de março, dez gatos foram encontrados mortos em um condomínio residencial da cidade, no bairro de Sumaré. Os animais também não tinham dono, mas costumavam ficar dentro do condomínio. A morte foi igualmente causada por chumbinho.