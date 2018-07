Gaúchos vivem dia de verão em pleno inverno O Rio Grande do Sul viveu o dia mais quente deste inverno nesta quarta-feira. As temperaturas extremas registradas pelo 8º Distrito de Meteorologia foram típicas de um dia de verão. A mínima foi de 9,2 graus em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, e a máxima de 35 graus em Campo Bom, na Vale do Sinos. Em Porto Alegre, a variação foi de 17,5 graus e 33,9 graus.