?Gavião? gigante cobrirá rodoviária de Itaquera

A estrutura foi planejada pelo escritório de arquitetura Tetra Projetos, contratado pelo consórcio escolhido pela Prefeitura para executar a obra. O arquiteto Marc Duwe, responsável pelo projeto, diz que se trata de coincidência. "O formato ficar parecido com o de um pássaro foi consequência da funcionalidade. Mas não fizemos o gavião para depois encaixar o resto dentro", afirma.

Chamar a estrutura de gavião já virou brincadeira entre o corpo técnico da São Paulo Transporte (SPtrans), empresa da Prefeitura responsável pela frota de ônibus da cidade e pelo planejamento da rodoviária. Mas, oficialmente, em nota, a Secretaria Municipal de Transportes evita polêmicas e diz que "a cobertura curva tem a funcionalidade de projetar-se para cobrir o acesso dos usuários e compor com as formas definidas do conjunto metroferroviário e não busca fazer alusão a quaisquer referências".

Corintianos e torcedores de outros times devem começar a ver o gavião tomar forma no começo do ano que vem. A Prefeitura termina o edital de licitação das obras da rodoviária ainda neste ano. O investimento é estimado pela Prefeitura em R$ 436 milhões.

Segundo a assessora técnica da SPTrans Maria Cristina Biondilo, a ideia é evitar que os ônibus que vêm das Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra tenham de passar pelo centro da cidade. "O usuário terá acesso direto ao metrô", afirma ela. O terminal rodoviário ficará em uma das asas do gavião. Na outra, estará o terminal urbano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo