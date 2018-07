Gaviões da Fiel definem samba em homenagem a Lula

Quatro sambas chegaram à finalíssima, depois de cinco semanas consecutivas de disputa entre 16 obras que se apresentaram acompanhadas pela bateria "Ritimão". O carnavalesco Igo Carneiro disse que "o enredo trata de uma figura (ex-presidente Lula) com a qual a nação corintiana se identifica por ser corintiano e pela trajetória de superação. De acordo com ele, a disputa foi uma das mais acirradas dos últimos anos, por causa da qualidade. A decisão, por volta das 5 horas, coube à diretoria, em voto de Minerva. "Queríamos que o samba também fosse um canal de identificação com o torcedor, que o faça cantar na avenida", afirmou Carneiro.

A madrinha da escolha, Sabrina Satto, participou das apresentações. A expectativa é de que Lula esteja presente na festa de lançamento das fantasias, com data ainda indefinida. O primeiro ensaio do samba-enredo vai ocorrer no próximo fim de semana. Em 2012, o samba da Gaviões da Fiel levará a assinatura dos autores: Grandão, Batata, Netinho, Max, Dentinho, Luciano, Mariano Araújo e Magrão R1. Confira abaixo a letra:

"Vai meu gavião...

Cantando a saga do menino sonhador

Um filho do sertão, cabra da peste... Irmão

Que deus pai iluminou!

Trouxe no sangue a coragem, a fé

O poder regendo seu destino!

Na cidade grande a esperança... O futuro promissor!

Traçou seu o caminho

Cresceu foi à luta... Prá vencer

E o sonho se torna real

Luiz Inácio o operário nacional!

Companheiro fiel... Por liberdade

Na corrente do bem... Contra a maldade!

Elo forte da democracia

A luz da nossa estrela guia!

Viu... No coração do Brasil

Tanta desigualdade

O retrato da realidade

A utopia buscando a dignidade!

Solta o grito da garganta e vem comemorar

A soberania popular

Felicidade...

O povo unido venceu

A cidadania resplandeceu

Uma nova era aconteceu!

Sou da nação, sou valente e festeiro

Corinthiano loucamente apaixonado!

Em oração a São Jorge guerreiro

Peço que o brasileiro seja sempre abençoado!"