Gaviões da Fiel traz propaganda como alma do negócio Após amargar a nona colocação no Carnaval de 2012 com um enredo homenageando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Gaviões da Fiel aposta no título de campeã de 2013 com o enredo Ser Fiel é a alma do negócio. Na segunda noite de desfiles, a Gaviões promete levantar o Anhembi contando a história e o desenvolvimento da publicidade no Brasil. A agremiação corintiana é a segunda escola da noite a passar pelo sambódromo.