Gaviões e Mancha: tudo separado

Para evitar possíveis brigas entre as torcidas da Gaviões da Fiel (do Corinthians) e da palmeirense Mancha Verde, hoje, no desfile das campeãs no sambódromo do Anhembi, a São Paulo Turismo (SPTuris) mudou a ordem da entrada das escolas de samba. Ficou estabelecido também que a entrada dos torcedores da Mancha seja pela Avenida Olavo Fontoura, enquanto a da Gaviões será pelos acessos da Marginal.

De acordo com o major do 9º Batalhão da Polícia Militar, Paulo José Álvares, responsável pelo evento, as medidas são para diminuir o risco de tumulto. "O esquema de segurança será o mesmo da semana passada. Fizemos um planejamento e teremos policiamento em todas as entradas, nas arquibancadas, concentração, dispersão e na avenida", explica o major. Para os desfiles das escolas do Grupo Especial (dias 12 e 13) e Acesso (dia 14) o efetivo da PM era de cerca de 800 policiais. "O número será equivalente", afirma Álvares.

Ainda há ingressos à venda para o desfile de hoje, a partir das 22 horas. Os preços variam de R$ 45 (arquibancada) a R$ 38.208 (camarote para 25 pessoas). Segundo a Ingresso Fácil, responsável pela distribuição das entradas, a venda está sendo feita somente nos pontos oficiais, que funcionam das 11 às 17 horas. A Prefeitura vai aproveitar para distribuir panfletos da Campanha Contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Gaviões, que ficou em quinto lugar na disputa, será a primeira a desfilar. Em seguida, entram na passarela Unidos do Peruche e Nenê de Vila Matilde, que saíram do Grupo de Acesso. A Mancha Verde, quarta colocada no carnaval paulistano, será a quinta a se apresentar. Vai-Vai, Mocidade Alegre e a campeã Rosas de Ouro entram na sequência.

Para o presidente da Mancha Verde, Paulo Serdan, não havia necessidade da troca da ordem dos desfiles. "Ninguém está interessado em briga. Acho que há um preconceito com as escolas de samba ligadas ao futebol e o motivo foi dado na terça-feira", diz. No dia da apuração, torcedores da Gaviões e da Imperador do Ipiranga ficaram furiosos com as notas baixas e provocaram quebra-quebra no Anhembi.

"Para a Gaviões, a decisão dá mais tranquilidade porque focaremos apenas no desfile. Queremos brincar o carnaval e comemorar mais uma vez na avenida o centenário do Corinthians. Achamos que foi injusto o resultado da apuração, ficamos irritados na hora, mas já passou", afirma o diretor de Carnaval da Gaviões da Fiel, Igor Carneiro.

CARNAVAL 2011

A campeã Rosas de Ouro já tem três propostas para o enredo do carnaval de 2011. A mais provável é sobre a Itália. "Já estamos com uma negociação bem adiantada com o consulado italiano. Como o próximo ano vamos viver o Ano da Itália no Brasil, eles querem que a gente fale sobre o país", adiantou a presidente da Rosas, Angelina Basílio.

Correndo por fora, há outras duas propostas na mesa da presidente da escola campeã. Uma delas teria vindo da prefeitura de São Bernardo do Campo. "Só posso adiantar que é uma cidade da Grande São Paulo. Estamos analisando também", completou a dirigente. A outra viria de uma empresa privada.

Por enquanto, apenas a Vai-Vai já definiu seu tema para o próximo ano. A escola do Bexiga vai levar para o Anhembi a vida e a obra do maestro paulistano João Carlos Martins.