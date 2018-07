Gay e Isinbayeva vencem na Coreia Em ritmo de treino, Tyson Gay e Yelena Isinbayeva venceram suas provas no meeting de atletismo de Daegu, na Coreia do Sul. Cansada, a russa passou pelo sarrafo a apenas 4,60 m no salto com vara. Sua melhor marca é de 5,06 m. A prata ficou com a polonesa Monika Pyrek e o bronze com Aleksandra Kiryashova, ambas com 4,50 m. Nos 100 m rasos, Tyson Gay bateu Asafa Powell com 9s94. O jamaicano cruzou a linha de chegada em 10s.