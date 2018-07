Gays da Igreja Anglicana obtêm vitória

A decisão, divulgada ontem, reabre um dos debates mais acirrados dentro da congregação nos últimos anos. A mudança na postura da Igreja foi tomada em dezembro, mas só ontem foi divulgada.

A proposta recebeu a aprovação depois que religiosos consideraram um amplo estudo feito por Sir Joseph Pilling, justamente sobre a atitude da Igreja Anglicana em relação à sexualidade.

A Igreja já permitia que homossexuais se tornassem clérigos. Mas a condição era de que garantissem que permaneceriam celibatários e se arrependessem dos atos homossexuais do passado.

Com a decisão de ontem, um religioso que esteja em uma parceria civil com outro homem não pode ser impedido de se tornar bispo e pode apresentar sua candidatura. Para a Igreja, manter uma parceria civil - termo legal usado na Grã-Bretanha para casamento entre pessoas do mesmo sexo - não seria "intrinsecamente incompatível" com ensinamentos religiosos.

Mas a condição é de que haja garantias de que a relação não seja sexualmente ativa. O reverendo Colin Coward, que lidera um dos grupos que pede que a Igreja aceite homossexuais, alertou que, mesmo com a decisão, duvida da sinceridade da mudança de atitude. "Não estão sendo sérios ao abrir as portas para um bispo que tenha relação de parceria civil com outro homem", disse.

Ruth Hunt, diretora de uma entidade que faz campanha a favor dos gays, é mais otimista. "Muitos anglicanos estarão felizes", disse. Mas alertou que ainda não se permitirá que uma mulher homossexual possa ser ordenada. Peter Tatchell, também defensor dos gays, lamentou que a decisão peça que se arrependam de atitudes sexuais do passado.