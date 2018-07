Gays e mulheres: mais atingidos

Entre gays, o problema é mais grave. Na faixa etária de 13 a 24 anos, o número de registros subiu de 29% para 43,2%, no período entre 1997 e 2007.

"Não é fácil mudar comportamento", reconhece a diretora do Departamento de DST-Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Mariangela Simão. No caso dos gays jovens, ela atribui o aumento ao fato de eles não terem convivido com os horrores da aids durante a primeira fase da epidemia, principalmente a discriminação. "A homofobia sempre existiu, mas agora há um outro ingrediente: o fato de haver contaminação no grupo."

Além de campanhas - que, Mariangela reconhece, por si só não são suficientes - o departamento investe em ações de saúde em 55 mil das 120 mil escolas de ensino médio do País.