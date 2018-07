Gays organizam ato contra agressão na Paulista

O ato está sendo organizado pelo Facebook por um amigo do casal. Até a manhã deste sábado, 2.857 pessoas já haviam confirmado presença no evento "Todo mundo gay no Facebook". Os protestantes devem se reunir por volta das 23h30 com uma vela na mão. A proposta é ficar no local por meia hora.

No convite, o organizador diz: "quem é nosso amigo no Facebook ou no Twitter, já sacou que estamos loucos com essa agressão que rolou no sábado na porta do Mestiço, onde eu, você e todo mundo já jantou ou passou alguma vez na vida", e continua, "as pessoas têm que saber que a gente não acha isso normal".

Durante a semana, J.P., que teve uma fratura na perna, voltou a ser internado no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, localizado no Jabaquara, zona sul de São Paulo.