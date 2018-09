G.B.S., o personagem maior de Shaw

Sempre que ocorre uma efeméride a respeito de George Bernard Shaw, como agora nos 60 anos de sua morte, os artigos e conferências falam de sua personalidade, da vida longa (1856-1950), intensa e controversa que levou, da curiosa mistura de socialismo, puritanismo e contundência com que pregava em todas as partes e sobre todos os temas. Ao contrário do que previa, suas peças não são montadas e memorizadas como as de Shakespeare, Molière, Ibsen ou mesmo modernos "difíceis" como Beckett, Pinter e até Brecht; não têm o status de clássico, não lotam temporadas sucessivas mesmo quando mal encenadas. Para o gosto contemporâneo, textos como Santa Joana, Homem e Super-Homem e Casa de Onates, para ficar em suas três peças mais completas, não provocam como um dia provocaram. Bernard Shaw ainda continua a parecer o melhor personagem de Bernard Shaw.

Por isso, pouco é dito sobre as qualidades da sua prosa - incluindo sua dramaturgia, feita de longas falas argumentativas - e essa é uma tremenda injustiça. O crítico americano Edmund Wilson comparou seu talento para dramatizar ideias com o de Platão e chamou atenção para sua educação musical, que deu dinâmica a uma prosa que tinha tudo para ser esquemática. Isso não faz de Shaw um dramaturgo como os citados, capazes de emocionar plateias distantes de seu repertório; mas faz um autor que merece ser lido por dar ao leitor algo que só ele sabe dar - ou mesmo encenado para que o espectador se deixe enredar por sua torrente dialética, como fez o Grupo Tapa com Major Bárbara, em São Paulo, há alguns anos. E nunca é demais lembrar que os inimigos de Shaw diriam que suas peças um dia seriam esquecidas. Pigmaleão, mesmo adocicada para o musical My Fair Lady, é a principal antítese dessa profecia.

Obviamente a força persuasiva dessa prosa, em que o humor - ainda que ácido, irônico ou pessimista demais para a maioria dos paladares - tinha papel principal, vem de sua personalidade, do modo como ela foi cultivada e moldada em reação às questões de seu tempo. Nascido em 26 de julho em Dublin, na Irlanda, Shaw foi para Londres tentar ser romancista e acabou se tornando jornalista. As biografias dizem que foi descoberto a uma mesa da Biblioteca Britânica lendo simultaneamente o Capital de Marx e uma partitura de Wagner (Marx e Wagner que formavam com Nietzsche e Ibsen o quarteto desafinado de seus ídolos). A partir daí foi crítico de teatro, pintura, literatura, música - um dos três maiores da era moderna - e política, quando passou a ser conhecido na Europa e nos EUA pela sigla G.B.S. no alto de sua coluna em The World. O personagem se completou com incansáveis aparições públicas, na Sociedade Fabiana ou em qualquer lugar onde tivesse um tablado para sua paixão verbal.

Como ocorre com os que se deixam dominar por personagens que criaram para não serem domados, Shaw caiu no folclórico algumas vezes e no ridículo também, como ao cumprimentar Hitler e Stalin por seu trabalho contra a democracia burguesa. Numa entrevista que deu em 1901, no auge da fama, Shaw disse de G.B.S.: "É uma das minhas personagens fictícias de maior sucesso, mas acho que está me cansando um pouco. Ela me dá nos nervos e me aborrece, a não ser quando está preparando algo sólido para mim, ou quando diz o que quero que seja dito. Maldito seja G.B.S.!" Só que a solidez foi se desmanchando e o personagem saiu do controle. Mas sua prosa é tão arguta que precisamos dela para entendê-lo.

No prefácio a Homem e Super-Homem - e seus prefácios não raro são mais divertidos que suas peças -, ele escreveu: "O que realmente determina a qualidade artística de um livro não são as opiniões que propaga, mas sim o fato de que o escritor tem opiniões." Mais adiante: "Ora, se é que sou um autor luminoso e não um mero fio de cobre amador, então devo ser também uma pessoa imensamente refratária, capaz de descaminhos e de erros em momentos inconvenientes e de provocar incêndios. Esses são os defeitos das minhas qualidades." No caso de Shaw, o homem fez o estilo, não o contrário, e se ele tantas vezes pareceu caricatura de sua inquietude foi, para inverter o argumento à sua maneira, por culpa das qualidades dos seus defeitos.