GCM assumirá segurança de parques, diz Kassab

A GSV Segurança e Vigilância era responsável pela segurança de 36 áreas verdes da cidade, incluindo Ibirapuera, Trianon e Guarapiranga. Mas vinha sendo multada, entre outras coisas, por não manter número suficiente de agentes nos parques. "A Guarda fará o papel com a mesma eficiência", garantiu Kassab. Segundo ele, contratar empresa privada foi solução indicada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.