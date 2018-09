GCM deve começar a multar por invasão de faixa em SP

Outros municípios da região já adotam há alguns anos a estratégia de empregar guardas civis na proteção do tráfego. É o caso de Guarulhos, onde 90% do efetivo está habilitado para aplicar multas viárias.

Em São Paulo, a Prefeitura não informou a quantidade do contingente que passaria a monitorar irregularidades no trânsito. Também não existe um prazo para a medida vigorar, caso saia do papel.

Representantes da categoria dizem ser favoráveis à atribuição. "Acho importante. Das capitais, a GCM de São Paulo é uma das únicas a não atuar no trânsito", diz o presidente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo, Carlos Augusto Sousa Silva.

Segundo ele, os agentes já estão preparados para isso. "Uma das disciplinas que temos durante o treinamento é justamente voltada para o trânsito."

Mais fiscalização

Atualmente, cerca de 7 mil pessoas trabalham na GCM, em serviços tão diversos entre si quanto proteção escolar, zeladoria de espaços públicos e inibição do comércio ambulante.

Já a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) conta com 2.400 marronzinhos para fiscalizar a capital paulista. Desde o dia 19, a fiscalização das faixas de pedestres foi intensificada em toda a capital.

O número de atropelamentos em 35 cruzamentos da região central caiu 61% entre 11 de maio e 10 de setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a CET. Ao todo, segundo a empresa, houve 17 atropelamentos neste ano, 27 a menos em relação a 2010.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.