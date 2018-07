GCM suspende greve e negocia com Prefeitura Após reunião com o secretário de Gestão, Rodrigo Garcia, o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo (SindGuardas) optou pela suspensão de greve por tempo indeterminado - uma paralisação, no início do mês, havia sido interrompida, para novas negociações. A Prefeitura vai discutir propostas com o sindicato, que busca um reajuste de 60%. Ontem, ainda se definiu que o ouvidor da GCM será José Augusto Suto. O munícipe que quiser fazer reclamações deve usar o e-mail ouvidoriagcm@prefeitura.sp.gov.br ou o telefone provisório 3259-5951.