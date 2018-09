GE prevê alta de pelo menos 30% no faturamento no Brasil em 2011 O presidente da General Electric no Brasil, João Geraldo Ferreira, afirmou nesta quarta-feira que o faturamento da empresa no país deve crescer "no mínimo" 30 por cento em 2011 em relação aos 2,6 bilhões de dólares apurados no ano passado.