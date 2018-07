Geisy e Uniban encerram audiência sem acordo A audiência de conciliação, no Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, entre a estudante Geisy Arruda e a Universidade Bandeirante (Uniban) acabou sem acordo entre as partes na noite de hoje. Geisy pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais. A decisão do juiz deve ser conhecida em outubro ou novembro, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.