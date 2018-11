Gel deixaria aplicação de agrotóxico mais segura Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), câmpus de Sorocaba, revela que um gel a base de celulose pode ser alternativa para reduzir a contaminação de pessoas e do ambiente durante a pulverização de lavouras com defensivos agrícolas. O gel mais comum, de acetato de celulose, misturado à água usada na diluição do agroquímico, absorve o princípio ativo e libera aos poucos a substância potencialmente tóxica, amenizando o impacto no solo e na água.