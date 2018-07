Gel do produto é impróprio

Após investigações, a Agência de Segurança Sanitária dos Produtos de Saúde da França descobriu que o fabricante utilizava nos implantes um gel de silicone diferente do que havia sido declarado às autoridades sanitárias para obter a autorização de comercialização do produto. Esse gel não era autorizado para fins médicos.

O fator que desencadeou as investigações foi a taxa anormal de reações inflamatórias e de rompimento das próteses mamárias da marca PIP - acima das registradas por outros fabricantes do setor. Em 2011, a empresa, que era a terceira maior fabricante mundial de próteses mamárias de silicone, sofreu uma liquidação judicial e foi acusada de fraude.

Em novembro do ano passado, foi notificada no país a primeira morte de uma mulher que teve a prótese da PIP implantada. Segundo uma associação de vítimas do produto, a morte ocorreu por causa de um linfoma provocado pelo vazamento do gel da prótese mamária defeituosa.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (Anvisa) proibiu a venda e utilização dessas próteses no País, em abril de 2010, e cancelou o registro do produto em dezembro do ano passado. Estima-se que cerca de 25 mil mulheres utilizem próteses no Brasil desde 2005.