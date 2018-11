Cientistas afirmam que mais duas geleiras do Parque Nacional Glaciar (foto), em Montana (EUA), desapareceram em razão do aquecimento global. De 37 geleiras nomeadas no local, restam somente 25 agora. "É um processo contínuo. Medimos a margem da geleira e, quando vamos para casa, elas já reduziram de tamanho", afirmou Dan Fagre, do Serviço Geológico dos Estados Unidos.