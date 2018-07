Gêmeas doarão rim aos irmãos gêmeos

A reversão de uma insuficiência renal crônica diagnosticada há dois anos pelos irmãos gêmeos Fábio e Fabiano Gomes da Silva, ambos de 35 anos e que vivem em Maringá (PR), poderá ser realizada com uma solução dentro de casa. As suas irmãs, as também gêmeas Luciana de São José e Silvana Minatel, de 42 anos, se colocaram à disposição, realizaram os exames necessários e foram consideradas compatíveis com a dupla.

Com isso, elas se transformaram em doadoras - cada uma vai doar um rim - para os irmãos, que em breve começariam a fazer hemodiálise, caso não conseguissem os órgãos. O primeiro transplante, de Luciane para Fábio, está previsto para ocorrer no próximo dia 20, na Santa de Casa de Maringá.

Segundo Fabiano, que trabalha como auxiliar administrativo, houve muita comoção na família com o fim da angústia em busca de doadores para ele e Fábio. "Quando soubemos dessa possibilidade foi uma emoção muito grande, pois estávamos com a doença adiantada, já tínhamos até mesmo todo material para hemodiálise", disse. "Mas, graças a Deus, tivemos essa surpresa, foi uma coisa muito positiva", acrescentou.

Exames. Fabiano soube que tinha o mesmo problema do irmão algumas semanas depois. "Não sentíamos nada, não havia nenhum tipo de sinal, tanto que, quando descobri, já estava com mais de 70% dos rins comprometidos. Primeiro foi o Fábio que descobriu o problema e, em seguida, eu resolvi fazer alguns exames que apontaram a mesma coisa", afirmou Fabiano.

Em sua opinião, o fato de conseguir a doação com rapidez também é um fator fundamental para tudo dar certo. "Estamos sempre indo ao hospital, fazendo exames, contatos e vemos pessoas que aguardam por 12, 13 anos uma doação de órgão. Esperamos que elas também tenham a oportunidade que estamos tendo", acrescentou.

Seguindo uma rígida dieta alimentar - sem carnes vermelhas e com alimentos que mantenham regulares os níveis de potássio -, a cirurgia de Fabiano deve ocorrer depois da do irmão. "Caso ele (Fábio) não fosse submetido à cirurgia neste momento, teria de começar a hemodiálise. Acredito que a minha cirurgia deva acontecer algumas semanas depois da dele."

De acordo com Fabiano, a escolha das doadoras levou em conta o histórico de brincadeiras da família, quando as irmãs "adotavam" os dois irmãos e brincavam como se fossem mães deles.