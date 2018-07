Gêmeas iniciam travessia em barco a remo no mar

As irmãs gêmeas Kátia e Cláudia Alencar iniciam hoje a primeira travessia com barco a remo no mar feita por mulheres no País. Com o intuito de alertar para as causas ambientais que envolvem o oceano e a poluição das baías brasileiras, elas partirão de Angra dos Reis e chegarão à Escola Naval, na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), na terça-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente.

"Temos de pensar em algo que seja significativo para a humanidade, que de alguma forma a gente olhe para trás e pense: 'Eu estou contribuindo'", disse Kátia sobre o projeto, batizado de Remar para Preservar: Oceanos sem Resíduos. Com o apoio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), elas farão medições para testar a qualidade da água em pontos estratégicos da travessia - entre eles, a Praia do Anil, em Angra, o Saco do Céu, em Ilha Grande, e a Ilha Guaíba, em Mangaratiba.

O trajeto será feito em um barco double skiff para mar e apoiado por um veleiro Morgan, a uma velocidade média de 2 metros por segundo em águas calmas. Todo o percurso, de 150 quilômetros, poderá ser acompanhado durante 24 horas por meio do blog remarparapreservar.wordpress.com, que será atualizado via satélite enquanto estiverem em alto-mar. A chegada da dupla marcará o início da 12.ª Regata Ecológica da Escola Naval, uma gincana em que embarcações farão a limpeza do lixo flutuante da Baía.

As ex-atletas da seleção brasileira de remo foram as primeiras mulheres a representarem o Brasil em competições internacionais dessa modalidade. Engajadas em causas ambientais, elas defendem que o esporte pode ser também uma forma de educação ambiental.

"Apesar de não ter entrado na pauta da Rio+20, sabemos que ele é uma ferramenta importante para o desenvolvimento sustentável. O esporte precisa do meio ambiente para sobreviver, porque se os locais de prática esportiva estiverem sujos, o esporte acaba", disse Cláudia, que desenvolve junto com a irmã um outro projeto, o de um estaleiro ecológico feito de materiais recicláveis, em parceria com a Universidade Federal do Pará.

Rio+20. Durante este junho, elas participarão de alguns eventos paralelos à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20): darão palestra sobre o assunto na TEDxRio+20, que ocorre no evento Humanidade 2012, no Forte de Copacabana, e participarão da Cúpula do Esporte Sustentável, no Comando da Marinha, na Urca, e do lançamento da Associação Brasileira do Esporte Sustentável.

Sobre o desafio da travessia, as gêmeas respondem, quase em uníssono: "As limitações é você quem faz. Posso pensar em salvar o planeta? Sim, por que não? Quando você tem um sonho, e o seu sonho é uma causa, você não tem noção da sua força".