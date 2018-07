Gêmeas siamesas estão internadas em Minas

A mãe das gêmeas, uma adolescente de 17 anos, não se submeteu a nenhum exame de ultrassom durante a gestação. As crianças nasceram no dia 9 no Hospital e Maternidade Vital Brazil São Camilo, em Timóteo, no Vale do Aço mineiro. Na hora do parto nem os pais nem o obstetra tinham ideia de que se tratava de um caso de gêmeas siamesas. Após dois dias na Unidade de Tratamento Intensivo, elas foram transferidas para a capital mineira. Sem recursos, os pais não permaneceram em Belo Horizonte.

Segundo o boletim médico divulgado ontem, Vitória e Viviane continuam internadas na UTI. Elas "mantêm-se estáveis, com respiração espontânea, recebendo oxigênio por cateter nasal e dieta por sonda gástrica, com boa tolerância, apresentando funções fisiológicas preservadas", diz o comunicado assinado pela médica Ana Adalgisa Borges.

O Estado não conseguiu ontem contato com o pai das gêmeas.