Gêmeos de Santos não foram trocados

A constatação de que as crianças são filhos legítimos do casal foi feita por meio de um exame de DNA realizado no Instituto Genoma, em São Paulo. As crianças, que ao nascer receberam pulseirinhas azuis - destinadas a bebês do sexo masculino - com os nomes escolhidos Gustavo e Nicolas, serão batizados de Gustavo e Nicole.

O pai assistiu ao parto, mas não viu o sexo do primeiro bebê, retirado às pressas porque o segundo corria risco.