Gêmeos podem ter sido trocados em hospital Uma família de Santos terá de esperar quatro dias para saber se os gêmeos que estão com eles são seus filhos. Sete horas após a cesariana de Hevelyn Otero Pires, de 22 anos, na sexta-feira no Hospital São Lucas, a família constatou que as crianças eram um casal e não dois meninos, como mostravam as ultrassonografias realizadas durante a gestação. Foi realizado um exame de DNA.