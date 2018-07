GenCorp pagará US$550 mi por unidade espacial da United Tech

A Rocketdyne, maior fabricante do mundo de sistemas de propulsão de foguetes de combustível líquido, é uma das três unidades que o presidente-executivo da United Tech, Louis Chenevert, colocou à venda para ajudar a diversificada fabricante norte-americana a financiar a compra da Goodrich por 16,5 bilhões de dólares.

A GenCorp, cujas ações saltaram quase 15 por cento para um valor de mercado de 460 milhões de dólares, disse que o negócio a fará quase dobrar de tamanho. A United Tech, que vendeu a companhia por quase 150 milhões de dólares a menos do que tinha pago há mais de sete anos, via as ações caírem 1,5 por cento.

As companhias esperam concluir o negócio, antecipado pela Reuters na semana passada, perto do primeiro semestre de 2013.

(Por Scott Malone e Soyoung Kim)