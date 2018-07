General diz que houve poucos desvios de militares Ao fazer um balanço dos 19 meses de atuação da Força de Pacificação nas complexos da Penha e do Alemão, o comandante Militar do Leste, general de Exército Adriano Pereira Júnior, afirmou que houve poucos casos de desvios envolvendo militares do Exército. "Se nós considerarmos o todo que nós vivemos aqui e o todo do Rio, e compararmos com outras áreas, vemos que os casos foram bastante reduzidos. Nosso Exército, assim como a Polícia Militar, são compostos por pessoas que vêm da sociedade. Se a sociedade não é perfeita, algumas imperfeições também vêm para essas instituições. Mas o importante é que as instituições logo que cortam esses elementos que não têm a conduta adequada, atuem para afastá-los e puni-los. Isso é que é importante".