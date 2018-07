Generali acerta saída de acordo de acionistas do maior investidor da Telecom Italia

A Generali formou o grupo Telco em 2007, com a operadora espanhola de telecomunicações Telefónica e os bancos italianos Intesa Sanpaolo e Mediobanca.

A Telco é a maior acionista da Telecom Italia, com uma fatia de cerca de 22 por cento e era, até uma mudança nas práticas de governança corporativa neste ano, capaz de nomear uma maioria entre os membros do conselho. Em um comunicado, a Generali disse que pediu ao seu presidente-executivo Mario Grecco que ele defina o procedimento exato para implementar sua saída do acordo da Telco. O Mediobanca e o Intesa Sanpaolo também sinalizaram que estão dispostos a deixar o pacto, mas ainda não divulgaram uma previsão clara sobre quando isso pode acontecer. (Por Lisa Jucca) ((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447723)) REUTERS RF