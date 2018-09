Genérico de medicamento para colesterol chega às farmácias

Pacientes em tratamento contra o colesterol elevado terão agora mais uma opção de genérico disponível nas farmácias. A versão genérica do Crestor (rosuvastatina cálcica) será comercializada pela Germed Pharma.

A comercialização do genérico será possível porque a Justiça cassou uma liminar obtida no início do mês e também indeferiu a ação proposta pela AstraZeneca, responsável pelo medicamento de referência.

A empresa alega que ainda tem direito de exclusividade sobre a droga e afirmou, por meio de nota, que vai tomar as medidas jurídicas necessárias para tentar reverter a decisão.

A Germed foi a primeira farmacêutica a conseguir o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da rosuvastatina cálcica. Há outros quatro laboratórios interessados em comercializar a versão genérica: três estão com os pedidos aguardando documentação e um outro ainda está em análise.

Segundo a Germed, a versão genérica será vendida em duas apresentações: de 10 mg e 30 cápsulas e de 20 mg e 30 cápsulas, por serem as opções mais vendidas. A versão de 40 mg não será comercializada por enquanto. Cerca de 100 mil embalagens da rosuvastatina foram distribuídas a farmácias de todo o País.

Mais barato. Pela legislação dos genéricos, a droga será oferecida por um preço no mínimo 35% menor que o do medicamento de referência.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (ABCFarma), o preço máximo ao consumidor do Crestor na versão de 10 mg é de R$ 118,15. O genérico poderá custar, no máximo, R$ 76,80. O Crestor de 20 mg tem preço máximo de R$ 206, 98, enquanto a versão genérica poderá custar até R$ 134,53.