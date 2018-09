Genérico do Viagra tem lote piloto

Além do genérico do remédio para a disfunção erétil masculina, chegou também ontem a algumas farmácias de São Paulo um lote experimental do similar do Viagra. Tanto o genérico quanto o similar custam R$ 10 a pílula. O produto foi colocado no mercado pela fabricante EMS, um dia após o fim da patente da Pfizer. A empresa não divulgou quantas caixas nem onde colocou à venda. O lançamento comercial deverá ocorrer em duas semanas. O genérico do Viagra é também na cor azul, mas mais claro que o original, e recebe o nome do princípio ativo, citrato de sildenafil. Já o similar foi batizado como Suvvia, que quer dizer avante em italiano.