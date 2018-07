Genéricos estavam em 70% dos locais As farmácias públicas oferecem mais medicamentos similares do que genéricos. Em uma amostra avaliada por pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública, os similares foram encontrados em todos os estabelecimentos e os genéricos, em apenas 70% desses locais. Ontem o Estado publicou erroneamente que os similares estavam em 30% dos estabelecimentos e os genéricos, em 21%. Na verdade, o número absoluto de farmácias públicas com genéricos era de 21 locais e o de farmácias com similares, 30, o que comprova a superioridade dos similares na rede pública avaliada pelo estudo. Para o trabalho, que verificou a disponibilidade de 28 genéricos no setor público e privado, foram verificados 182 estabelecimentos públicos e privados de 30 municípios brasileiros.