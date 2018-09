Genética de gir é a mais exportada

Os machos também são importantes no processo de melhoramento. ''É preciso ter bons reprodutores para formar um plantel de qualidade'', diz Carlos Henrique Machado, da ABCZ. Tanto que a Embrapa e as associações de criadores das raças zebuínas (ABCZ, ABCGIL, entre outras) têm programas de melhoramento específicos para raças leiteiras, com testes de progênie dos animais avaliados. O pecuarista João Machado Prata Júnior, da Fazenda Aprazível, em Água Comprida (MG), participa do programa de melhoramento da ABCZ. ''Fazemos o controle oficial de leite há mais de 30 anos'', diz ele. A produtividade do plantel, que era em torno de 4 quilos de leite por vaca/dia, passou para 12 quilos. Além do leite, o rebanho de gir leiteiro PO garante a renda com a venda de touros provados, sêmen e embriões. EXPORTAÇÃO Não à toa, o gir leiteiro é a principal raça bovina exportadora de material genético. De acordo com gerente de Relações Internacional da Brazilian Cattle, Gerson Simão, no ano passado houve aumento de 56% na quantidade de sêmen exportado, em comparação a 2006. ''E cerca de 90% das exportações brasileiras de genética de bovinos são de material de gir leiteiro'', diz. Com o protocolo do Panamá, assinado recentemente, Sião acredita que as exportações aumentem cerca de 60% este ano. ''O girolando só é o que é hoje graças ao melhoramento genético do zebu. E o gado a pasto leva grande vantagem, principalmente com o alto preço dos grãos, que são a base das rações.''