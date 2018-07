Genética de girolando irá para as Filipinas A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando formalizou, no mês passado, parceria com a Secretaria de Agricultura das Filipinas para doação de material genético de animais da raça. A entidade vai doar 2 mil doses de sêmen de touros avaliados pelo Teste de Progênie da entidade. Agora, os dois países finalizam o Certificado Zoosanitário para permitir que o material genético, e também animais vivos e embriões, sejam exportados para as Filipinas.