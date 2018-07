GÊNIO NA RUA Integrante do legendário Wu-Tang Clan, o rapper GZA apresenta, em palco na rua do CCJ, faixas de seus discos solo, como 'Liquid Swords', e adianta as músicas do próximo álbum, o conceitual 'Dark Matter', inspirado no cosmos. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Dom. (9), 18h. Grátis.