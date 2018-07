Genoino decidirá se assume mandato na Câmara, diz presidente do PT

"A decisão de assumir ou não é dele. Imagino que tendo sido eleito ele vai assumir", disse Falcão a jornalistas na Câmara dos Deputados.

Genoino foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha no julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal.

A Corte apontou que houve desvio de dinheiro público para compra de apoio politico no Congresso ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Genoino era assessor especial do Ministério da Defesa e deixou o cargo após a primeira condenação, apesar de argumentar que a decisão foi política e não se baseou em provas. Agora, ele pode ocupar a vaga aberta por Almeida na Câmara.

"Do ponto de vista do PT não há nenhuma objeção", disse Falcão.

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), também disse que é uma decisão pessoal de Genoino, mas que há garantia constitucional para que ele assuma a cadeira de deputado.

"O caso do deputado Genoino, se ele tiver o direito de tomar posse no dia primeiro de janeiro, se não tiver nenhuma decisão contrária da Câmara votada no plenário, ele pode tomar posse. É uma garantia da Constituição", afirmou Maia a jornalistas na Câmara.

ESTATUTO

O presidente do PT também comentou sobre o trecho do estatuto do partido que prevê a expulsão dos quadros da legenda de membros que tenham sido condenados pela Justiça.

Falcão disse que a punição não se aplica aos petistas condenados na ação penal do mensalão.

"Eles não cometeram nenhum desvio administrativo no PT", afirmou Falcão descartando a possibilidade de expulsão.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)