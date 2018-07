Genoino nunca administrou finanças do PT, diz defesa O advogado do ex-presidente do PT José Genoino disse nesta segunda-feira, durante julgamento do processo do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), que o petista não era responsável pelas finanças do partido e que ele desconhecia as demais pessoas apontadas como integrantes do suposto esquema.