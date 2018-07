Genro de deputado do DF morre em acidente em Brasília

O carro, um Dodge SRT-V8, ficou completamente destruído depois de bater na carroceria de um caminhão que transportava verduras, na Via L2 sul, na altura da 406/407 sul, por volta das 4h desta sexta-feira.

Segundo a PM, o empresário, dono do bar Frederic Chopin, na Asa Sul, em Brasília, voltava de uma casa de shows em altíssima velocidade e acabou batendo no caminhão, que fazia o retorno na via. De acordo com a PM, o carro estava em velocidade, ao menos, três vezes maior que a permitida no trecho, que é de 60 km/h.

Com o impacto, o veículo foi arrastado por cerca de 50 metros, parando após bater em um poste. O motorista do caminhão não teve ferimentos. A via ficou interditada por cerca de quatro horas, sendo liberada às 8h30, de acordo com a PM.