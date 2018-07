Genro matar sogra por falta de cocaína Um rapaz de 20 anos matou neste domingo, 23, a sogra a facadas, em Porto Ferreira (SP), após consumir cocaína em sua casa. Ele ficou transtornado porque queria consumir mais cocaína e a droga tinha acabado. Como não encontrou outra porção do entorpecente, o genro, que dormia com a esposa e a filha recém-nascida, foi ao quarto da sogra e esfaqueou a mulher.Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e atendida no Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.