Genro quer lei para garantir segurança em bancos O ministro da Justiça, Tarso Genro, anunciou hoje que planeja enviar ao Congresso uma lei federal para garantir a segurança de agências bancárias. "Por mim, a lei sai até o final do ano", disse, em entrevista, depois de participar de um painel do congresso de tecnologia Ciab, em São Paulo. "Queremos uma legislação federal forte, que dê balizas mínimas de segurança às agências." Genro pretende criar regras para organizar e definir o trabalho de cada profissional de segurança e criar padrões técnicos para a proteção dos bancos em todo o País. Nos planos do ministro está ainda o treinamento de funcionários de bancos pela Polícia Federal. Para o ministro, o sistema financeiro vive uma "anarquia legislativa" no quesito segurança, pois cada município tem suas próprias leis para tratar do assunto. "São leis bem intencionadas, mas que trazem desigualdade no tratamento da segurança nas agências em cada cidade."