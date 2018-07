Geógrafo defende código da biodiversidade na SBPC

Homenageado do evento, Aziz é a maior celebridade do câmpus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde ocorre a SBPC - por onde passa, alunos e professores pedem para tirar fotos e se aproximam para conversar.

Durante sua apresentação, o geógrafo criticou a proposta elaborada pelo deputado federal Aldo Rebelo (PcdoB-SP) para a alteração do Código Florestal. "Lá em Brasília temos um grande problema. Um deputado resolveu fazer mudanças no código a favor dos ruralistas. Não que a gente seja contra eles, mas não se deve dar todos os direitos."

O professor afirmou que mandou uma carta ao deputado, que respondeu com outra "duas vezes maior, me xingando". Um documento com a avaliação completa de Aziz sobre o tema foi colocado no site da SBPC (www.sbpcnet.org.br). Nele, o geógrafo afirma que as "novas exigências do Código Florestal proposto têm um caráter de liberação excessiva e abusiva".

"Em qualquer revisão do código deve-se enfocar as diretrizes por meio das grandes regiões naturais, sobretudo domínios de natureza muito diferentes entre si, como a Amazônia e suas extensíssimas florestas tropicais e o Nordeste seco, com seus diferentes tipos de caatingas", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.