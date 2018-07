Geólogos dos EUA esperam julgamento em São Carlos

Segundo o advogado Roberto Lins, que os representa, a Justiça ordenou a retenção dos passaportes dos pesquisadores até o final do inquérito, e eles optaram por residir em São Carlos, onde está instalado um campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com a qual desenvolvem projeto de pesquisa. Os americanos foram presos pela Polícia Federal na Baía Vermelha, na região do Amolar, juntamente com os pesquisadores brasileiros Aguinaldo Silva e Fabrício Aníbal Corradini, da Unesp de Rio Claro. Eles também foram detidos pela PF e liberados após pagamento de fiança. O grupo fazia trabalho de prospecção para coletas de material do solo pantaneiro sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Os americanos disseram que realizam a pesquisa desde 2007 e que nunca foram fiscalizados no Brasil, mesmo embarcando com material coletado para o Arizona, onde trabalham.