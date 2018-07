George Clooney testemunha em processo na Itália

O ator americano George Clooney apareceu nesta sexta-feira em um tribunal na cidade de Milão, na Itália, para testemunhar em um processo contra três pessoas acusadas de explorar ilegalmente seu nome para promover uma marca de roupas.

Dezenas de fãs compareceram à porta do tribunal para acompanhar a chegada e a saída do ator, após 90 minutos de depoimento.

"Vim aqui porque acredito no sistema judicial e porque havia pessoas usando meu nome para tirar vantagem das pessoas", afirmou o ator ao tribunal, por meio de um intérprete ao italiano.

Os três réus - Vincenzo Cannalire, Francesco Galdelli e Vanja Goffi - são acusados de simular um relacionamento de amizade com o ator para criar uma grife com o nome do ator.

Eles são acusados de fraude, falsificação e posse de produtos roubados.

Falsificações

Entre as falsificações supostamente produzidas pelos três estão fotos nas quais eles apareciam ao lado de Clooney.

Durante seu testemunho, o ator observou as fotos e afirmou que elas são montagens, mas admitiu que elas são "um bom trabalho".

Clooney afirmou ainda que sua assinatura havia sido falsificada em documentos.

O processo está em andamento desde abril de 2008, quando os réus promoveram um desfile em um hotel de Milão.

O juiz do caso, Pietro Caccialanza, que pediu um esquema de segurança especial para receber o ator, afirmou que o testemunho de Clooney "durou tanto quanto um filme".

O ator costuma passar boa parte de seu tempo na Itália, onde tem uma casa no Lago de Como, a cerca de 40 minutos de Milão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.